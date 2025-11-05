Компания из Москвы взыскивает с ростовского «Торгового дома НЗНП» 2 млрд рублей

Московская компания «Тренд» обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с «Торгового дома Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП)» более 2 млрд руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 января 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом НЗНП» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2015 году. Компания специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Выручка компании за 2024 год составила 5,7 млрд руб., чистый убыток — 85,2 млн руб. Компания «Тренд», зарегистрированная в Москве в 2010 году, занимается инвестициями в ценные бумаги. Выручка за прошлый год составила почти 188 млрд руб., чистая прибыль — 6,1 млрд руб.

Мария Хоперская