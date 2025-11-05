У экс-замгубернатора Рязанской области конфисковали имущество на 70 млн рублей

Имущество на 70,4 млн руб. конфисковано у бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, осужденного за мошенничество и взятки. Приговор вступил в силу, и помимо конфискации, Грекову предстоит выплатить 80,6 млн руб., сообщила региональная прокуратура, передает ТАСС.

Советский районный суд Рязани рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества. Грекову назначено 16 лет 11 месяцев лишения свободы и штраф в 400 млн руб. Взыскана невозмещенная часть ущерба в более чем 5 млн руб.

Следствие установило, что с 2018 по 2021 год Игорь Греков получал незаконное вознаграждение от предпринимателей, обещая содействие в заключении госконтрактов на поставки медицинского оборудования. В рамках дела была арестована бывший заместитель министра здравоохранения области и экс-сенатор Ирина Петина.

