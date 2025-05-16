Из Грекова — в зэки

Суд даже в особом порядке приговорил к длительному заключению бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, признав его коррупционером и мошенником. Защита обжалует судебное решение, полагая, что при вынесении приговора не были учтены смягчающие вину чиновника обстоятельства — сотрудничество со следствием и участие в различных спасательных операциях, за которое ему предлагали даже присвоить звание Героя России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что Игорь Греков признал вину, ему назначили внушительный срок

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Несмотря на то что Игорь Греков признал вину, ему назначили внушительный срок

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Советский райсуд Рязани потратил на рассмотрение дела Игоря Грекова всего четыре заседания. Сами слушания проходили в закрытом режиме, однако резолютивную часть приговора огласили публично.

Игорь Греков был признан виновным в особо крупном мошенничестве и получении шести взяток в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). За это ему назначили 17 лет строгого режима с запретом в течение 12 лет занимать руководящие должности на госслужбе. Кроме того, его оштрафовали на 400 млн руб.

Денег у экс-чиновника оказалось не много, поэтому в счет погашения ущерба могут реализовать его имущество. По делу были арестованы квартира, загородный дом и различные предметы роскоши, включая отделанную драгметаллами трость.

Последнюю фигурант, отметим, активно использовал по назначению. Как сообщала защита господина Грекова, он неоднократно получал ранения и контузии, исполняя общественный долг, в том числе и в зоне СВО (туда экс-чиновник возил гуманитарную помощь). Предполагалось даже, что последнее обстоятельство послужит основанием для прекращения его уголовного преследования, но чуда не произошло.

Игорем Грековым силовики заинтересовались после того, как 17 декабря 2020 года рязанская журналистка на пресс-конференции рассказала президенту Владимиру Путину об очередном героическом поступке регионального вице-губернатора, который под взрывами боеприпасов и градом осколков спасал земляков и, даже получив контузию, вернулся за пострадавшими.

Журналистка просила присвоить Игорю Грекову звание Героя России, тем более что в 2018 году он спас тонувшего в пруду ребенка.

Поскольку в небольшой Рязанской области господин Греков был известен не как спасатель, а как коррупционер, начался скандал, проверки прокуратуры и т. д., в разгар которых в 2021 году чиновник был вынужден покинуть свой пост.

В итоге СКР установил, что, будучи вице-губернатором, господин Греков с января 2018 по январь 2021 года, действуя в составе организованной группы, получил взятки на общую сумму 136 млн руб. от представителей коммерческих структур за общее покровительство и участие в заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов. Кроме того, его участие в мошенничестве с медпрепаратами причинило области ущерб еще на 15 млн руб.

Защита, не согласная со сроками наказания, обжалует приговор. При этом следует отметить, что сейчас под следствием находятся экс-губернатор Рязанской области и член Совета федерации Николай Любимов, а также его предшественник на посту сенатора бывший замминистра здравоохранения Ирина Петина, также обвиняемые в коррупции. По некоторым данным, следствию в их отношении как раз и помог осужденный 16 мая господин Греков.

Николай Сергеев