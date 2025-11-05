Bloomberg: в 2025 году в авиакатастрофах погибло более 400 человек

С начала года число погибших в авиакатастрофах по всему миру превысило 400 человек. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Clevenger / USA Today Network / Imagn Images / Reuters Фото: Michael Clevenger / USA Today Network / Imagn Images / Reuters

Издание отмечает, что это существенно выше среднего уровня в последние десять лет. По данным немецкой компании Jacdec, специализирующейся на отслеживании таких показателей, в среднем в год в авиакатастрофах гибнет 284 человека. По подсчетам Jacdec, рекордными по этому показателю за последнее десятилетие стали 2015-й и 2018-й годы — тогда число погибших в авиакатастрофах за год превышало 500 человек. Компания отслеживает инциденты с участием самолетов весом минимум 5,4 т или с числом пассажиров не менее 17.

В показателях за 2025 год уже учтены девять человек, погибшие в США 4 ноября при крушении грузового самолета MD-11 компании UPS. Наибольший вклад в число погибших в текущем году внесло крушение самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India 12 июня в Ахмедабаде, в котором погибло 260 человек.

Яна Рождественская