При крушении грузового самолета UPS в США погибли девять человек

Число погибших при крушении грузового самолета MD-11 компании UPS в штате Кентукки выросло до девяти. Об этом сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг. Ранее официальные лица сообщили о семи погибших и 11 пострадавших.

Самолет MD-11 потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта Луисвилла. На борту находились три человека— никто из них не выжил. Мэр Гринберг уточнял, что еще несколько человек погибли на земле — после падения самолета начался пожар. Огонь распространился на промзону. Аэропорт приостанавливал работу.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, MD-11 был в эксплуатации на протяжении 34 лет.