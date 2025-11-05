Новый премьер-министр Японии заявила о «решительной поддержке» Украины

Позиция Японии о «решительной поддержке» Украины остается неизменной. Об этом сообщила новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговор с украинским коллегой, ставший первым с момента вступления Санаэ Такаити в должность, продлился 30 минут, сообщил МИД Японии. Отметив, что результат конфликта окажет прямое влияние на международный порядок, премьер-министр Такаити подчеркнула, что Токио стремится к «достижению справедливого и долгосрочного мира» на Украине. Япония, по ее словам, намерена продолжить сотрудничество с международным сообществом в восстановлении и реконструкции Украины. Владимир Зеленский в свою очередь выразил благодарность за продолжающуюся поддержку со стороны Японии.

24 октября Санаэ Такаити приняла участие в онлайн-заседании «коалиции желающих» по поддержке Украины. Издание The Japan News сообщало, что премьер Великобритании Кир Стармер, председательствовавший на встрече, высоко оценил заявления нового японского лидера. Содержание ее заявлений, однако, не раскрывалось. Вопрос поддержки Украины поднимался также на встрече Санаэ Такаити и президента США Дональда Трампа 28 октября. В рамках встречи японский премьер выразила поддержку мирным инициативам Вашингтона.

Ранее новый глава японского МИДа Тосимицу Мотэги заявил, что правительство Японии во главе с Санаэ Такаити сохраняет настрой на решение вопроса принадлежности Курильских островов и намерено подписать с Россией мирный договор.

Ярослав Фокин