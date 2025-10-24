МИД Японии: Токио хочет заключить мир с Москвой

Новое правительство Японии во главе с Санаэ Такаити сохраняет настрой на решение вопроса принадлежности южных Курильских островов (четырех северных островов) и намерено подписать с Россией мирный договор. Об этом заявил новый глава японского МИДа Тосимицу Мотэги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Первостепенной задачей господин Мотэги назвал возобновление поездок на южные Курилы бывших японских жителей архипелага для посещения захоронений родственников. «Это... важнейшая гуманитарная проблема»,— пояснил министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Глава японского МИДа выразил надежду, что российская сторона одобрит возобновление таких поездок. Вместе с тем, признался Тосимицу Мотэги, «говорить о возможности какого-либо прогресса на переговорах по мирному соглашению с Россией сейчас не приходится».

С середины XX века Россия и Япония ведут консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основное препятствие для заключения сделки — разногласия сторон по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР. Япония, в свою очередь, оспаривает статус Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В российском МИДе неоднократно заявляли, что принадлежность этих территорий к РФ не подлежит сомнению. Когда Япония ввела санкции против России из-за спецоперации на Украине, консультации по мирному договору поставили на паузу. Тогда же прекратились поездки бывших японских жителей Курил на территорию архипелага.