Севастополец похитил 5 млн руб. при выполнении гособоронзаказа

Житель Севастополя стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 5 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа, связанного с ремонтом автомобильной и военной техники. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По данным крымских правоохранителей, 40-летний житель Севастополя с 2015 года был управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся ремонтом транспортных средств. Между этим предприятием и акционерным обществом из Татарстана, ранее заключившим договор с Минобороны России, были оформлены государственные контракты на выполнение работ по техобслуживанию грузовых автомобилей «КамАЗ», а также на поставку расходных материалов для военной техники. С лета 2022 по декабрь 2024 года мужчина вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию, завышая объемы выполненных работ и количество использованных технических жидкостей. Полученные деньги он впоследствии обналичивал со счетов компании. Подозреваемого задержали, возбудив уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

У него и его партнеров изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, печати, а также оригиналы сфальсифицированных документов, подтверждающие факты мошенничества. «Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности»,— добавили в крымском МВД.

Ранее Феодосийский городской суд приговорил бывшего гендиректора крымского судостроительного завода «Море» к двум с половиной годам колонии общего режима за хищение бюджетных средств, полученных в качестве аванса по гособоронзаказу https://www.kommersant.ru/doc/7925294.

Александр Дремлюгин, Симферополь