В суд направили дело о хищении более 16 млрд рублей из МИнБанка

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 16,6 млрд руб. из ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк). По обвинению в растрате, легализации валютных операций и отмывании средств перед судом предстанут экс-глава ГК «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчиненный и Денис Ширяев. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемые организовали преступную группу вместе с президентом и председателем правления кредитного комитета МИнБанка Абубакаром Арсамаковым и еще одной подчиненной господина Тулепбекова — Ириной Верещагой. Согласно материалам дела, в 2016-2019 годах они похищали деньги, выдавая невозвратные кредиты подконтрольным юрлицам. Около 1,6 млрд руб. были выведены на счета в Казахстане, еще 754 млн руб. легализовали под видом договоров поставки пшена.

Дело будет рассматривать Симоновский районный суд Москвы. Следствие в отношении госпожи Верещаги и других фигурантов продолжается.

Абубакар Арсамаков умер в 2020 году от последствий COVID-19. В 2022 году Басманный райсуд Москвы заочно арестовал вдову экс-главы банка Майдат Арсамакову и ее сына Адама. Они занимали руководящие должности в кредитной организации и, как посчитало следствие, были причастны к хищению из МИнБанка почти 200 млрд руб.

Никита Черненко