Владивосток откатывают из цемента

Как стало известно, Генпрокуратура России намерена обратить в доход государства группу приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью более 79 млрд руб. По данным надзора, они принадлежат семье осужденного на длительный срок и ушедшего на СВО бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Антикоррупционный иск подан в Тверской суд Москвы, который уже наложил обеспечительный арест на акции и доли более двух десятков предприятий, а также имущество членов семьи экс-градоначальника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев (слева)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев (слева)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ответчиками по иску, инициированному генпрокурором Игорем Красновым, выступают 12 физических и юридических лиц. Это родители бывшего мэра столицы Приморья Сергей и Татьяна Пушкаревы, его родные братья Владимир и Андрей, сын Алексей, жена Наталья, доверенные лица Алексей Сысоев, Виктор Иванов, а также экс-руководитель «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» Евгений Дещенко, ныне возглавляющий вместе со своим сыном Артемом компанию-застройщик «АО "Ренессанс Актив"» и ее дочерние предприятия, а также юрлица — АО «Бетоныч», АО «Дальцемент» и АО «Ренессанс Актив».

Иск подан в столицу, по месту жительства Дещенко-старшего. Стоит отметить, что именно Тверской суд Москвы рассмотрел первое уголовное дело Игоря Пушкарева. В апреле 2019 года он был признан виновным в ряде коррупционных преступлений, в том числе получении и даче взяток, и осужден на 15 лет колонии строгого режима. Его брат-инвалид Андрей Пушкарев, ранее возглавлявший ГК «Востокцемент» (занимается производством бетона и цемента), отделался восемью годами условно, а экс-глава муниципального унитарного предприятия (МУП) «Дороги Владивостока» Андрей Лушников получил десятилетний срок.

В июле 2022 года Ленинский райсуд Владивостока добавил к сроку господина Пушкарева еще три месяца колонии по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке автобусов.

А в 2024-м Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Еще в марте 2020 года Советский районный суд взыскал с него и подконтрольных его семье компаний по иску Генпрокуратуры России более 1,4 млрд руб. как коррупционно нажитое имущество. В новом же иске он в числе ответчиков не значится.

По данным надзора, еще в 1997 году Игорь Пушкарев создал и возглавил компанию «Парк Групп», которая позже преобразовалась в крупный концерн. В него вошли предприятия цементной и строительной отраслей в Приморском, Хабаровском краях и Республике Саха (Якутия), включая АО «Спасскцемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий», АО «Производственное объединение "Якутцемент"», АО «Теплоозерский цементный завод» и другие. В результате образовалась группа компаний «Востокцемент».

Политической же деятельностью господин Пушкарев начал заниматься в 2000 году, заняв в то время пост депутата горсовета города Спасск-Дальний. Затем он стал депутатом Законодательного собрания Приморского края, заместителем его председателя, а в 2004 году — сенатором от Приморья.

Игорь Пушкарев являлся членом комитета Совфеда по бюджету, председателем подкомитета по таможенно-тарифному регулированию, заместителем председателя комиссии по делам молодежи и спорта.

Пост мэра Владивостока он занимал в 2008–2017 годах.

«Однако, как установлено вступившими в законную силу судебными актами, одновременно с исполнением публичных функций Пушкарев фактически владел группой коммерческих компаний, сведения о чем он не декларировал и в контрольные органы не сообщал. При этом высокое положение во власти использовал для достижения собственных бизнес-интересов»,— говорится в иске.

В нем отмечается, что после прихода к власти господин Пушкарев не отказался от предпринимательской деятельности, «а создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», передав вышеуказанные организации своим родственникам — братьям, жене и родителям, которых прокуратура называет «пособниками» коррупционной деятельности экс-чиновника.

Генпрокуратура выяснила, что «для сокрытия конечных бенефициаров ГК "Востокцемент" и вывода прибыли этого холдинга за рубеж ответчиками использовались офшорные организации, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, Республике Кипр и на Британских Виргинских островах». Также в коррупционных схемах были задействованы доверенные лица господина Пушкарева.

Прокуратура подчеркивает, что капитализация компаний группы «Востокцемент» происходила за счет муниципальных ресурсов и властных полномочий Пушкарева, то есть в нарушение антикоррупционного законодательства.

Вступившими в силу судебными актами, в том числе приговорами судов, установлено, что бывший мэр Владивостока создавал препятствия коммерческим организациям в участии в муниципальных закупках в сфере строительства, реконструкции, ремонта автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры.

Так, при содействии руководства подведомственного ему МУПВ «Дороги Владивостока» он обеспечивал этому предприятию победу в конкурсных процедурах, гласит иск. По указанию господина Пушкарева «Дороги Владивостока» закупали строительные материалы исключительно у предприятий, входящих в холдинг «Востокцемент». При этом цены на приобретаемую продукцию превышали среднерегиональный уровень у других поставщиков на 22%.

Арбитражный суд Приморского края в 2017 году оценил действия господина Пушкарева по созданию вышеуказанной схемы как картельный сговор и нарушение законодательства о защите конкуренции. В результате этого антиконкурентного соглашения подконтрольные членам семьи Пушкарева предприятия за 2008–2016 годы извлекли нелегальный доход на сумму более 1,4 млрд руб., который суд позже и обратил в казну.

В иске говорится, что кроме этого господин Пушкарев с 2009 по 2017 год блокировал коммерческую деятельность перевозчиков, вытеснив их с рынка.

Он незаконно предоставил преимущественное право на перевозки подконтрольному ему МПВ ВПОПАТ №1, не имеющему достаточного количества автобусов. В кредит под гарантию муниципалитета для предприятия были закуплены транспортные средства, для обслуживания и ремонта которых было привлечено ООО «Флагман-Авто», контролируемое родственниками господина Пушкарева.

Надзор констатирует, что в настоящее время ответчики продолжают не только контролировать ГК «Востокцемент». По данным прокуратуры, в 2013 году за счет сформированных коррупционным путем активов было основано АО «Ренессанс Актив», занимающееся строительством многоквартирных домов и иных объектов.

В качестве номинального владельца и руководителя этого общества выступило доверенное лицо семьи Пушкаревых — Надежда Эпова, «которая вела их секретную бухгалтерию». При этом прирост капитала компании также происходил за счет муниципальных ресурсов. Так, в 2014–2015 годах общество заключило три контракта на строительство здания детского сада во Владивостоке с подведомственной его главе «Дирекцией по строительству объектов Владивостокского городского округа». В тот период пост директора названного муниципального учреждения занимал Евгений Дещенко, который в настоящее время вместе с сыном Артемом выступают руководителями АО «Ренессанс Актив» и его дочерних предприятий, входящих в группу компаний «Ренессанс»: ООО «Ренессанс Актив Проект», ООО «Ренессанс Актив Строй», ООО «Ренессанс Комфорт», ООО «Ренессанс Строй», ООО «Специализированный застройщик "Ренессанс Инвест"», ООО «Специализированный застройщик "Ренессанс Сити"», ООО «Специализированный застройщик "Ренессанс Эстейт"».

В настоящее время, как следует из иска, совокупная стоимость групп компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» составляет более 79 млрд руб., их ежегодная выручка превышает 51 млрд руб., а чистая прибыль — 5,4 млрд руб.

Прокуратура просит обратить их имущество в доход государства как полученное вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, взыскав в пользу РФ акции и доли двух десятков предприятий, которые суд уже арестовал в обеспечение иска.

Также по решению суда наложен арест на счета и имущество компаний, который не должен помешать их текущей деятельности, а также на собственность семьи господина Пушкарева и других соответчиков. Предварительное слушание по делу пройдет 18 сентября.

Мария Локотецкая