Число погибших при крушении самолета MD-11 в США возросло до семи

Семь человек погибли при крушении грузового самолета MD-11 компании UPS в американском штате Кентукки. Еще 11 человек пострадали, пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц.

По данным авиакомпании, на борту находились три человека, никто из них не выжил. На земле погибли четыре человека, сообщил журналистам мэр Луисвилла Крейг Гринберг. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение 4 ноября около 17:15 (5 ноября в 2:15 мск), вылетая из международного аэропорта Луисвилла в Кентукки. После крушения начался пожар. Огонь перекинулся на промышленные зоны вблизи авиагавани. Как уточнили источники Reuters, работа аэропорта была приостановлена на всю ночь.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что число погибших может увеличиться. По его словам, некоторые из раненых получили «очень серьезные» травмы.

Телеканал WLKY (филиал CBS) опубликовал видео крушения, на котором заметно возгорание одного крыла самолета при взлете. По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет MD-11 эксплуатировался 34 года. В Boeing выразили обеспокоенность благополучием пострадавших при крушении и пообещали оказать техническую поддержку расследованию.