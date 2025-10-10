«Маршаку» позолотила осень

В дни осенних каникул в Воронеже состоится ХI детский театральный фестиваль «Маршак». В этом году мероприятие пройдет дважды — оно уже было весной. Грядущий «Маршак» объединит восемь театров из Санкт-Петербурга, Самары, Набережных Челнов и собственно Воронежа. Они покажут 16 спектаклей для детей разных возрастов, но основной упор будет сделан на подростковую публику. Юные зрители увидят постановки, созданные по мотивам классических произведений и на основе современных текстов.

Руководитель Фестивальной дирекции Воронежской области Юрий Зайцев (в центре) отбирал на фестиваль спектакли в том числе по финансовым критериям «доступности»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О программе одиннадцатого детского театрального фестиваля «Маршак» на пресс-конференции 9 октября рассказали руководитель фестивальной дирекции Воронежской области Юрий Зайцев и худрук форума, главный режиссер воронежского ТЮЗа Максим Иванов. Фестиваль пройдет с 25 октября по 4 ноября.

В этом году мероприятие проходит в столице Черноземья дважды — предыдущий, десятый, фестиваль состоялся весной 2025-го. На этот раз «Маршак» окончательно утратил статус международного — в программе не значится ни одного зарубежного коллектива. Не будет и столичных участников. Всего организаторы обещают участие восьми театров из Санкт-Петербурга, Самары, Набережных Челнов и столицы Черноземья. Три спектакля из восьми представят воронежские колективы.

Из приглашенных пяти гостей «Маршака» стоит отметить Галину Зальцман — известное имя в театральной афише России. Вместе с самарским ТЮЗом «СамАрт» она привезет в Воронеж «Бесконечную историю» по мотивам повести-сказки Михаэля Энде.

Организаторы учли пожелания зрителей, и осенний «Маршак» будет насыщен подростковыми спектаклями. Откроет фестиваль постановка «Бременские музыканты» Воронежского театра кукол имени Вольховского, который празднует в этом году свой 100-летний юбилей.

Удивить юного зрителя постараются кукольными историями — ожидаются три постановки от театров кукол. Также зрители увидят интерпретацию рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка, сказки братьев Гримм, повести Виктора Голявкина и повести-сказки Михаэля Энде, а также истории, написанные современными драматургами Дмитрием Богославским и Игорем Колмаковым. В программе будет и спектакль, основанный на реальных событиях, приуроченный к 80-летию Великой Победы.

Традиционно ожидается книжная ярмарка и образовательная программа с бесплатными творческими встречами, лекциями и мастер-классами от актеров и режиссеров. Ярмарка пройдет 25 и 26 октября в центре креативных индустрий «Матрешка». Состоится офлайн встреча книжного клуба «Кот и лодыри». Впервые 3 ноября, в день рождения поэта, пройдет эстафета-чтение произведений Самуила Яковлевича Маршака. Подробную образовательную программу объявят позднее.

Старт продажи билетов объявили в день анонсирования программы — 9 октября. Их стоимость будет колебаться от 350 до 3 тыс. руб. Для сравнения: весной в Воронеж приезжали девять театров с десятью постановками. По словам господина Иванова, осеннее мероприятие станет продолжением весеннего, нынешняя программа будет на «десерт».

Художественный руководитель детского театрального фестиваля «Маршак», главный режиссер Воронежского ТЮЗа имени Маршака Максим Иванов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом география фестиваля не сужается, а несколько ограниченный набор коллективов обусловлен несколькими причинами, сказал господин Иванов, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье». Часть постановок организаторы не успели посмотреть заранее, поэтому не смогли вслепую включить их в программу (всего в отборе участвовали порядка 28 работ). Некоторые из них не прошли критерии отбора, которые в этом году ужесточились и стали строже. По словам господина Иванова, содержание постановок «должно соответствовать национальным традиционным ценностям»: «Спектакли должны быть безопасны с точки зрения информации, иметь воспитательную и просветительную функции». Немаловажным оказался и тот факт, что Воронежская область является «прифронтовой зоной», с которой отсутствует авиасообщение — некоторые коллективы просто отказываются ехать в регион.

«Есть много нюансов, которые мы должны были учесть для того, чтобы фестиваль состоялся в традиционное время осенью. Плюс идет театральный фестиваль в Петербурге — и мы вынуждены бороться за спектакли, которые хотим привезти. Здесь есть сложность. У многих театров свои планы»,— пояснил господин Иванов.

Директор Фестивальной дирекции Воронежской области Юрий Зайцев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как добавил господин Зайцев, в осенний «Маршак» удалось отобрать более доступные для зрителей в финансовом плане спектакли.

«Все мы прекрасно понимаем: чем больше, крупнее спектакль, чем содержательнее гастрольная программа театров, которые приезжают, тем конечная стоимость для покупателя, прежде всего для нашего зрителя, будет выше. Нам удалось в этом фестивале сохранить тенденцию к доступности»,— уверен директор «Маршака».

Дирекция фестиваля допустила вероятность того, что программа следующего года будет более широка, и анонсировала планы «выходить в область». Бюджет организаторы в ответ на вопрос «Ъ-Черноземье» уже традиционно комментировать отказались, отметив, что «не готовы обсуждать финансовую составляющую». О поддержке попечительского совета тоже речи не шло. Весь бюджет складывается из субсидии, выделенной минкультом Воронежской области, а также средств от продажи билетов. Как добавили в дирекции, за десять лет существования с 2015 года «Маршак» подарил Воронежу 189 спектаклей лучших театров страны и мира — 424 показа, которые собрали почти полмиллиона зрителей.

Источник «Ъ-Черноземье» в культурной сфере региона, знакомый с анонсированнной программой «Маршака» и особенностями проведения предыдущих фестивалей, предполагает, что грядущий театральный форум будет «не очень впечатляющим событием по сравнению с тем уровнем, который был задан, когда проект только возник». «Фестиваль сейчас далек от формата десятилетней давности. И с точки зрения состава участников, и по разнообразию представленных жанров»,— отметил собеседник «Ъ-Черноземье».

Дарья Вербицкая, Сергей Калашников