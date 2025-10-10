«Маршаку» позолотила осень
Детский театральный фестиваль в Воронеже пройдет во второй раз за год
В дни осенних каникул в Воронеже состоится ХI детский театральный фестиваль «Маршак». В этом году мероприятие пройдет дважды — оно уже было весной. Грядущий «Маршак» объединит восемь театров из Санкт-Петербурга, Самары, Набережных Челнов и собственно Воронежа. Они покажут 16 спектаклей для детей разных возрастов, но основной упор будет сделан на подростковую публику. Юные зрители увидят постановки, созданные по мотивам классических произведений и на основе современных текстов.
О программе одиннадцатого детского театрального фестиваля «Маршак» на пресс-конференции 9 октября рассказали руководитель фестивальной дирекции Воронежской области Юрий Зайцев и худрук форума, главный режиссер воронежского ТЮЗа Максим Иванов. Фестиваль пройдет с 25 октября по 4 ноября.
В этом году мероприятие проходит в столице Черноземья дважды — предыдущий, десятый, фестиваль состоялся весной 2025-го. На этот раз «Маршак» окончательно утратил статус международного — в программе не значится ни одного зарубежного коллектива. Не будет и столичных участников. Всего организаторы обещают участие восьми театров из Санкт-Петербурга, Самары, Набережных Челнов и столицы Черноземья. Три спектакля из восьми представят воронежские колективы.
Из приглашенных пяти гостей «Маршака» стоит отметить Галину Зальцман — известное имя в театральной афише России. Вместе с самарским ТЮЗом «СамАрт» она привезет в Воронеж «Бесконечную историю» по мотивам повести-сказки Михаэля Энде.
Организаторы учли пожелания зрителей, и осенний «Маршак» будет насыщен подростковыми спектаклями. Откроет фестиваль постановка «Бременские музыканты» Воронежского театра кукол имени Вольховского, который празднует в этом году свой 100-летний юбилей.
Удивить юного зрителя постараются кукольными историями — ожидаются три постановки от театров кукол. Также зрители увидят интерпретацию рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка, сказки братьев Гримм, повести Виктора Голявкина и повести-сказки Михаэля Энде, а также истории, написанные современными драматургами Дмитрием Богославским и Игорем Колмаковым. В программе будет и спектакль, основанный на реальных событиях, приуроченный к 80-летию Великой Победы.
Традиционно ожидается книжная ярмарка и образовательная программа с бесплатными творческими встречами, лекциями и мастер-классами от актеров и режиссеров. Ярмарка пройдет 25 и 26 октября в центре креативных индустрий «Матрешка». Состоится офлайн встреча книжного клуба «Кот и лодыри». Впервые 3 ноября, в день рождения поэта, пройдет эстафета-чтение произведений Самуила Яковлевича Маршака. Подробную образовательную программу объявят позднее.
Старт продажи билетов объявили в день анонсирования программы — 9 октября. Их стоимость будет колебаться от 350 до 3 тыс. руб. Для сравнения: весной в Воронеж приезжали девять театров с десятью постановками. По словам господина Иванова, осеннее мероприятие станет продолжением весеннего, нынешняя программа будет на «десерт».
В целом география фестиваля не сужается, а несколько ограниченный набор коллективов обусловлен несколькими причинами, сказал господин Иванов, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье». Часть постановок организаторы не успели посмотреть заранее, поэтому не смогли вслепую включить их в программу (всего в отборе участвовали порядка 28 работ). Некоторые из них не прошли критерии отбора, которые в этом году ужесточились и стали строже. По словам господина Иванова, содержание постановок «должно соответствовать национальным традиционным ценностям»: «Спектакли должны быть безопасны с точки зрения информации, иметь воспитательную и просветительную функции». Немаловажным оказался и тот факт, что Воронежская область является «прифронтовой зоной», с которой отсутствует авиасообщение — некоторые коллективы просто отказываются ехать в регион.
«Есть много нюансов, которые мы должны были учесть для того, чтобы фестиваль состоялся в традиционное время осенью. Плюс идет театральный фестиваль в Петербурге — и мы вынуждены бороться за спектакли, которые хотим привезти. Здесь есть сложность. У многих театров свои планы»,— пояснил господин Иванов.
Как добавил господин Зайцев, в осенний «Маршак» удалось отобрать более доступные для зрителей в финансовом плане спектакли.
«Все мы прекрасно понимаем: чем больше, крупнее спектакль, чем содержательнее гастрольная программа театров, которые приезжают, тем конечная стоимость для покупателя, прежде всего для нашего зрителя, будет выше. Нам удалось в этом фестивале сохранить тенденцию к доступности»,— уверен директор «Маршака».
Дирекция фестиваля допустила вероятность того, что программа следующего года будет более широка, и анонсировала планы «выходить в область». Бюджет организаторы в ответ на вопрос «Ъ-Черноземье» уже традиционно комментировать отказались, отметив, что «не готовы обсуждать финансовую составляющую». О поддержке попечительского совета тоже речи не шло. Весь бюджет складывается из субсидии, выделенной минкультом Воронежской области, а также средств от продажи билетов. Как добавили в дирекции, за десять лет существования с 2015 года «Маршак» подарил Воронежу 189 спектаклей лучших театров страны и мира — 424 показа, которые собрали почти полмиллиона зрителей.
Источник «Ъ-Черноземье» в культурной сфере региона, знакомый с анонсированнной программой «Маршака» и особенностями проведения предыдущих фестивалей, предполагает, что грядущий театральный форум будет «не очень впечатляющим событием по сравнению с тем уровнем, который был задан, когда проект только возник». «Фестиваль сейчас далек от формата десятилетней давности. И с точки зрения состава участников, и по разнообразию представленных жанров»,— отметил собеседник «Ъ-Черноземье».