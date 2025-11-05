Маршрут до колонии

Суд в Челябинской области приговорил бывшего заместителя руководителя департамента Минприроды РФ и экс-директора национального парка «Таганай» Алексея Яковлева к девяти годам шести месяцам колонии строгого режима за получение взяток на 1 млн руб. Установлено, что в 2021–2022 годах деньги через посредника ему направляла врио руководителя «Таганая» Эльвина Новоселова, забирая их из премий сотрудников нацпарка. Ее приговорили к четырем годам условного лишения свободы. Алексей Яковлев также получил 2 млн руб. с выручки предпринимательницы, которая вела бизнес на территории нацпарка. Бывший госслужащий вину не признал.



Златоустовский городской суд признал бывшего директора национального парка «Таганай», экс-заместителя руководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды РФ Алексея Яковлева виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб. и запретом в течение семи лет занимать должности в органах государственной службе и местного самоуправления. Приговор огласили 5 ноября, сообщил горсуд.

Фигурантами уголовного дела также являются еще один бывший директор ФГБУ «Национальный парк „Таганай“» Эльвина Новоселова, экс-заместитель руководителя Евгений Пузанов и индивидуальный предприниматель Ульяна Филиппова. В зависимости от степени участия они обвинялись в даче взятки, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также посредничестве при передаче взяток (ч. 5 ст. 291, ч. 1 ст. 285, п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Суд установил, что Алексей Яковлев, занимая должность замдиректора департамента Минприроды РФ, договорился с Эльвиной Новоселовой о ежемесячной передаче 50 тыс. руб. «за общее покровительство». Деньги руководитель нацпарка оформляла как премии сотрудникам «Таганая». С марта 2021 года по декабрь 2022-го Алексей Яковлев таким образом получил взятки на общую сумму более 1 млн руб., в том числе через посредника Евгения Пузанова.

Кроме того, суд установил, что Алексей Яковлев получал деньги от Ульяны Филипповой, организовавшей на территории парка продажу сувениров и точку общественного питания, «за способствование в осуществлении предпринимательской деятельности». По данным прокуратуры, в 2021–2023 годах она передала сотруднику Минприроды как лично, так и через посредника часть выручки в размере более 2 млн руб.

Государственный обвинитель просил суд назначить бывшему замдиректора департамента Минприроды РФ 15 лет лишения свободы.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк „Таганай“» зарегистрировано в 1991 году. Нацпарк расположен на территории Златоуста и Кусинского района Челябинской области. Его общая площадь составляет 568 кв. м. На территории национального парка находятся девять горных хребтов. Алексей Яковлев руководил ФГБУ в 2010–2021 годах. После он занял должность заместителя руководителя департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды РФ. Эльвина Новоселова исполняла обязанности руководителя нацпарка в 2021-м, а после еще четыре года была директором учреждения. В настоящий момент руководителем является Александр Кузнецов, которого назначили в апреле этого года.

Эльвину Новоселову суд признал виновной в даче взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Ей назначено четыре года условного лишения свободы со штрафом 2,5 млн руб. и двухлетним запретом занимать госдолжности и работать в органах местного самоуправления.

Помимо эпизодов с дачей взяток бывшему директору суд установил, что Эльвина Новоселова по просьбе Алексея Яковлева передала мини-погрузчик парка в безвозмездное пользование ООО «Уралстар».

Ульяну Филиппову обвиняли в даче взятки, а Евгения Пузанова — в посредничестве. Уголовное дело в отношении них было прекращено из-за их активного участия в расследовании преступления.

В Златоустовском городском суде «Ъ-Южный Урал» сообщили, что Алексей Яковлев не признал вину в получении взятки, но не оспаривал растрату имущества и организацию предпринимательской деятельности на территории нацпарка.

«Эльвина Новоселова вину в даче взятки не признает, в злоупотреблении долж­ностными полномочиями и их превышении — частично. Евгений Пузанов свою причастность полностью подтвердил. Ульяна Филиппова признала вину частично»,— отметили в пресс-службе суда.

Силовики задержали Алексея Яковлева в ноябре 2023 года в московском аэро­порту Шереметьево, откуда он планировал вылететь в другой город. Его этапировали из столицы в Челябинск для проведения расследования. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ РФ по Челябинской области. Центральный районный суд Челябинска отправил Алексея Яковлева и Эльвину Новоселову в СИЗО.

В октябре этого года национальный парк «Таганай» вошел в топ-10 самых посещаемых особо охраняемых природных территорий России. В сентябре его посетили 35 тыс. туристов. По этому показателю нацпарк занял шестое место в рейтинге. Всего с начала 2025 года по его маршрутам прошли более 250 тыс. человек.

Ольга Воробьева