Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал итогового турнира WTA в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу над итальянками Джасмин Паолини и Сарой Эррани в заключительном матче группового этапа проходящего в Эр-Рияде Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Спортсменки пробились в полуфинал состязания.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Ранее теннисистки обыграли американку Эйжу Мухаммад и нидерландку Деми Схюрс (6:4, 6:7 (6:8), 10:6) и уступили латвийке Елене Остапенко и Се Шувэй из Тайваня — 6:1, 5:7, 5:10, которые также гарантировали себе выход из группы. За выход в финал Кудерметова и Мертенс сразятся с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.

В парном рейтинге WTA Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова занимают седьмое и десятое место соответственно. В этом сезоне теннисистки стали победительницами Wimbledon, а также дошли до финалов турниров WTA 1000 в Мадриде и Риме. Они выигрывали Итоговый турнир в 2022 году.

Турнир завершится 8 ноября. Действующими победительницами являются канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф.

Таисия Орлова