Автостоянки в Ломоносове и Петергофе переходят на зимний режим работы

Городские автостоянки в Ломоносове и Петергофе в связи с завершением туристического сезона переходят на зимний режим работы. Об изменениях 5 ноября сообщили в городском Центре управления парковками (ЦУП).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, в Ломоносове на срок до 16 апреля 2026 года будет закрыта стоянка по адресу: Ветеринарный переулок, участок 2.

В свою очередь, в Петергофе на двух автостоянках до 31 марта 2026 года вводится суточный тариф: на Прудовой улице, уч. 6 — 150 руб./сутки, а на улице Морского Десанта, уч. 3п — 200 руб./сутки.

Оплата взимается за полные сутки, независимо от времени пребывания на парковке, отметили в ЦУП, посоветовав автомобилистам учитывать данную информацию при планировании поездок.

Андрей Цедрик