Автостоянки в Ломоносове и Петергофе переходят на зимний режим работы
Городские автостоянки в Ломоносове и Петергофе в связи с завершением туристического сезона переходят на зимний режим работы. Об изменениях 5 ноября сообщили в городском Центре управления парковками (ЦУП).
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В частности, в Ломоносове на срок до 16 апреля 2026 года будет закрыта стоянка по адресу: Ветеринарный переулок, участок 2.
В свою очередь, в Петергофе на двух автостоянках до 31 марта 2026 года вводится суточный тариф: на Прудовой улице, уч. 6 — 150 руб./сутки, а на улице Морского Десанта, уч. 3п — 200 руб./сутки.
Оплата взимается за полные сутки, независимо от времени пребывания на парковке, отметили в ЦУП, посоветовав автомобилистам учитывать данную информацию при планировании поездок.
