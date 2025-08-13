«Марину» лишили берега

Правительство Санкт-Петербурга и Невско-Ладожское бассейновое управление добилось расторжения договора водопользования с ООО «Марина», которое собиралось построить в Галерной гавани Васильевского острова жилые дома на дебаркадерах, сообщили в комитете по природопользованию города. Также компанию внесут в реестр недобросовестных водопользователей.

Плавучие дома в Галерной гавани

Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Тринадцатый арбитражный суд удовлетворил иск администрации Петербурга о расторжении договора водопользования с ООО «Марина», которое планировало строительство плавучего квартала в Галерной гавани Васильевского острова, следует из карточки дела. Судебные разбирательства из-за «плавучего квартала» тянутся с 2020 года, когда впервые была анонсирована идея проекта.

Кроме освобождения территории на Васильевском острове, о котором было известно еще месяц назад, компанию внесут в реестр недобросовестных водопользователей. Это означает, что в течение двух лет «Марина» не сможет оформлять документы на водопользование и участвовать в аукционах на получение таких прав по всей территории России, объяснили в комитете по природопользованию Петербурга.

Впервые о планах застройщика возвести квартал из плавучих домов стало известно несколько лет назад. Проект подразумевал размещение десяти хаусботов в заливе на Васильевском острове, но так как Галерная гавань Гребного порта признана объектом культурного наследия федерального значения, против строительства выступили василеостровцы и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

С 2020 года Смольный пытался заставить ООО «Марина» демонтировать сначала одно здание на понтоне, затем несколько, а еще остановить дальнейшее строительство. Тем не менее представители «Марины» в суде доказали, что «плавучие дома» являются плавсредствами, и для их возведения не требуется согласование с КГИОП.

Однако, когда в 2024 году в Галерной гавани начали появляться новые дебаркадеры, жители Васильевского острова вновь выступили против проекта застройки. После жалоб петербуржцев ситуацию взял под контроль Смольный. В июне того же года КГИОП подал иск против ООО «Марина», усмотрев нарушение режима охраны памятника федерального значения, но позднее иск приостановили (см. «Ъ-СПб» от 09.01.2025).

Тогда комитет имущественных отношений (КИО) предпринял попытку расторгнуть договор аренды береговой линии с ООО «Марина», а Невско-Ладожское бассейновое водное управление — договор водопользования. Оба ведомства опирались на позицию КГИОП и указывали на возможные нарушения со стороны компании.

В результате суд в первой инстанции стал на сторону «Марины», но в апелляции ответчик его проиграл. Решение обусловили тем, что компания использовала акваторию Галерной гавани не по назначению, следовательно, не соблюдала условия аренды территории и законодательство. «Нарушитель обязан выполнить требования Водного кодекса РФ и освободить данный участок»,— указали в Смольном.

