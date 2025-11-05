В «Липецкой энергосбытовой компании» сменился председатель совета директоров

Совет директоров ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) разместил сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента в виде заочного голосования на 5 декабря 2025 года. В связи с выбытием председателя совета директоров его функции были переданы его заместителю Алексею Смолянскому, следует из документа, опубликованного на сайте раскрытия информации.

В заседании совета директоров участвовало пять человек, что составило 71,43% от общего числа. Ранее в отчетах эмитента в качестве председателя фигурировал Валерий Дзюбенко. Причины его ухода не разглашаются, в ЛЭСК не смогли оперативно подготовить комментарий для «Ъ-Черноземье». В качестве повестки для назначенного общего собрания акционеров установлено утверждение устава в новой редакции.

По собственным данным, ПАО «ЛЭСК» как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, ПАО зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Гендиректор — Сергей Воробцов. Данные о владельцах, в том числе исторические, отсутствуют. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит кипрскому офшору Zefavel Trading Limited. Выручка ПАО в 2024 году составила 15,4 млрд руб., чистая прибыль — 440,2 млн руб.

Летом в компании отмечали, что один из ее крупных клиентов — ООО «Овощи Черноземья» (липецкая структура агрохолдинга «Эко-культура») — «постоянно имеет просрочку по платежам в размере нескольких сот миллионов рублей и злоупотребляет возможностью получать электроэнергию, требуя по сути привилегированного положения перед остальными потребителями. Такое положение ставит под угрозу стабильность функционирования всего рынка электроэнергии в регионе».

Ульяна Ларионова