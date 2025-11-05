Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам. Во втором раунде он со счетом 0,5:1,5 уступил Диптаяну Гошу из Индии.

Первая партия завершилась вничью, во второй победу одержал Диптаян Гош. Соперник индийского шахматиста по третьему раунду определится в противостоянии между израильтянином Максимом Родштейном и армянином Габриэлем Саргисяном.

Ян Непомнящий занимает 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). По итогам выступления на Кубке мира он впервые с 2017 года покинет топ-20 лучших шахматистов мира. Диптаян Гош располагается на 237-й строке классификации FIDE.

Кубок мира, призовой фонд которого составляет $2 млн, проходит с 31 октября по 27 ноября в индийском штате Гоа. В нем принимают участие 206 шахматистов, которые соревнуются в формате нокаут-турнира. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.

Таисия Орлова