Воронежский «Экотехнопарк» хочет взыскать долг с Тамбовской сетевой компании

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление от воронежского ООО «Экотехнопарк» Владимира Жабина к АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Сумма исковых требований составляет 84,4 млн руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел. Судебное заседание по иску пока не назначено.

АО «Тамбовская сетевая компания» в последние месяцы регулярно фигурирует в судебных разбирательствах. За три месяца организация была привлечена к участию в 73 процессах — в качестве истца и ответчика. При этом в 19 делах компания проходит ответчиком, а совокупный объем исковых требований к ней превышает 421 млн руб. Среди крупнейших разбирательств — спор на сумму 253,7 млн руб. с АО «Тамбовская областная сбытовая компания», которая требует взыскать задолженность и проценты по предварительным договорам уступки прав требования.

По данным Rusprofile, АО «Тамбовская сетевая компания» зарегистрировано в 2005 году. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал составляет 9,3 млн руб. До июля 2021 года предприятие находилось в собственности регионального министерства имущественных отношений и госзаказа. Данные о текущих владельцах не раскрываются. Управляющей структурой выступает московское ООО «УК ТЭК» под руководством Наталии Крапивиной, которая с мая 2020 года по октябрь 2021 года занимала должность генерального директора ТСК. По итогам 2024 года компания зафиксировала выручку в размере 5 млрд руб. и убыток 487 млн руб. ООО «Экотехнопарк» учреждено в Воронеже в октябре 2023 года. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. В ноябре 2024 года предприятие получило лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности. Руководителем компании с февраля 2025 года является Сергей Орлов, единственным учредителем — Владимир Жабин, владеющий 100% долей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2024 года общество продемонстрировало выручку 15,6 млн руб. и убыток 9,9 млн руб. В 2023 году компания не получала выручки, убыток составил 235 тыс. руб.

В начале июня решением Октябрьского районного суда Тамбова 48,5% акций ТСК были обращены в доход Российской Федерации. В начале сентября губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что область, уже владеющая 30% акций, рассчитывает получить контроль над 100%: вопрос обсуждался с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Анна Швечикова