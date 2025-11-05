ФК «Шахтер» из ДНР планирует играть домашние матчи ФНЛ в Таганроге

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка (ДНР) рассматривает возможность проведения домашних матчей ФНЛ в Таганроге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врио министра спорта и туризма ДНР Евгения Ширшова.

«Мы рассматриваем Таганрог, так как принимать соперников на территории республики ввиду обстановки, постоянных обстрелов мы не можем. Есть конкретное предложение по арене, наработки. Таганрог — это единственный вариант, к которому мы будем готовиться»,— отметил Ширшов.

По словам господина Ширшова, донецкий клуб уже на 90% готов к участию в ФНЛ.

Наталья Белоштейн