ФК «Шахтер» из ДНР планирует играть домашние матчи ФНЛ в Таганроге
Футбольный клуб «Шахтер» из Донецка (ДНР) рассматривает возможность проведения домашних матчей ФНЛ в Таганроге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на врио министра спорта и туризма ДНР Евгения Ширшова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Мы рассматриваем Таганрог, так как принимать соперников на территории республики ввиду обстановки, постоянных обстрелов мы не можем. Есть конкретное предложение по арене, наработки. Таганрог — это единственный вариант, к которому мы будем готовиться»,— отметил Ширшов.
По словам господина Ширшова, донецкий клуб уже на 90% готов к участию в ФНЛ.