Погрузка на Октябрьской железной дороге увеличилась на 1,7% в октябре

По итогам октября текущего года на магистралях Октябрьской железной дороге было погружено 9 млн тонн, что на 1,7% больше, чем в октябре 2024 года. Такие данные 5 ноября привели в пресс-службе ОЖД.

В целом за январь-октябрь 2025 года на ОЖД погружено 84,8 млн тонн — на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За десять месяцев, в том числе, погружено: 21,9 млн тонн (+6,8%) химических и минеральных удобрений, 20 млн тонн (+7,1%) руды железной и марганцевой, 8,6 млн тонн (+0,4%) нефти и нефтепродуктов, 2,4 млн тонн (+8,2%) лесных грузов.

Андрей Цедрик