РЖД перечислили 6,9 млрд рублей в виде налогов в бюджеты Петербурга и области

В январе-сентябре текущего года ОАО РЖД перечислило в бюджеты регионов Северо-Запада в общей сложности 12,1 млрд рублей в виде налогов. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшие налоговые отчисления были направлены в Санкт-Петербург — 3,4 млрд рублей и Ленинградскую область — 3,5 млрд рублей, отметили в ОЖД.

Также с начала года в бюджеты регионов СЗФО было перечислено: Республики Карелия — 1,6 млрд руб., Мурманской области — 1,1 млрд руб., Тверской области — более 1,2 млрд руб., Псковской области — 609 млн руб., Новгородской области — 648 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за сентябрь текущего года поезда АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) перевезли в общей сложности 9,7 млн пассажиров. Этот показатель на 2% больше, чем в сентябре 2024 года.

Андрей Цедрик