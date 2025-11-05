Бизнесмены из списка Forbes возглавят ряд российских спортивных федераций

Несколько российских спортивных федерация возглавят бизнесмены из спиcка Forbes. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сегодня спортивная отрасль России проходит перенастройку, многие это ощутили на себе. Процесс идет. Некоторые ранее жили за счет госсредств, букмекеров и вольно себя чувствовали в выполнении задач, поставленных государством в отрасли. Курс на приход бизнесменов в спорт продолжен будет»,— сказал министр. По его словам, объединение федераций по зимним видам спорта начнется после Олимпиады 2026 года.

Объединение спортивных федераций в России началось 1 октября 2024 года. Михаил Дегтярев заявлял, что этот процесс был запущен «для соответствия международным стандартам». На данный момент на базе нескольких федераций были созданы Федерация гимнастики России, Федерация водных видов спорта и Федерация каноэ России.

Таисия Орлова