На Ставрополье объем ввода жилья вырос на 16%

В январе-сентябре 2025 года в Ставропольском крае организации всех форм собственности, в том числе индивидуальное жилищное строительство, ввели в эксплуатацию 597,5 тыс. кв. м жилых домов, что на 16,1% больше, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На долю индивидуальных застройщиков пришлось 159,6 тыс. кв. м из общего объема построенного жилья.

За девять месяцев года крупные и средние строительные компании выполнили работы на общую сумму 21,4 млрд руб., что на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом полугодии 2025 года на Ставрополье ввели в эксплуатацию 6,5 тыс. зданий, из которых 6,3 тыс. — жилого назначения. Их площадь составила 1,5 млн кв. м. По этому показателю регион занял 11 место среди всех субъектов России и первое место в Северо-Кавказском федеральном округе.

Наталья Белоштейн