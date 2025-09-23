Ставропольский край выполнил годовой план по строительству жилья на 120%

Ставропольский край за семь месяцев 2025 года освоил 131,2 млрд руб. по виду экономической деятельности «Строительство». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Данные статистики говорят о том, что наш край динамично развивается. Активно строятся промышленные и социальные объекты, жилье, инфраструктура. Все это позволяет создать новые рабочие места и улучшить качество жизни населения»,— пояснил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.

По словам чиновника, за полгода на Ставрополье ввели в действие 6,5 тыс. зданий, из которых 6,3 тыс. — жилого назначения. В 2025 году уже построено свыше 1,5 млн кв. м жилья.

«Регион занимает 11 место по объему ввода недвижимости в эксплуатацию среди всех субъектов России и первое место в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2025 года жилищное строительство реализуется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». На Ставрополье годовой показатель по объему введенного жилья уже выполнен на 120%»,— подчеркнул господин Уваров.

Валентина Любашенко