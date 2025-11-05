Полицейские задержали в Кудрово мигранта почти с 200 граммами мефедрона

Вечером 3 ноября у дома 20 по проспекту Строителей в Кудрово оперативная группа задержала 26-летнего мигранта из Средней Азии по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В ходе досмотра из левого кармана куртки иностранца изъяли полимерный сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что там находится мефедрон общей массой 198 граммов.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Сейчас приезжий находится под стражей.

Андрей Маркелов