Петербуржца осудили на 18 лет за посылки с предметами личной гигиены и наркотиками

Жителя Санкт-Петербурга Юрия Каратаева признали виновным в размещении тайников с наркотиками в виде закладок и отправке посылок, за что осудили на 18 лет. Кладмен использовал для этого предметы личной гигиены, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Каратаев стал фигурантом дела, возбужденного по п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (27 эпизодов), п. п. а, б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (2 эпизода), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (2 эпизода). По информации органов предварительного расследования, в 2019 году петербуржец задолжал денег неустановленному лицу, владеющему интернет-магазином по продаже запрещенных веществ. Неизвестный предложил фигуранту отработать долг за счет сбыта и пересылки наркотиков в интернете.

Ему предоставили доступ к этой площадке. Затем Юрий Каратаев делал закладки, получив от неустановленного лица крупные партии наркотиков. При отправке веществ в другие регионы России, подсудимый упаковывал их с предметами личной гигиены: туалетным мылом, кремом для рук и бумажными платочками. В качестве отправителя фигурант указывал несуществующие компании.

Юрий Каратаев признал вину. По решению суда он проведет 18 лет в исправительной колонии строгого режима.

Татьяна Титаева