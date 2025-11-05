«Единая Россия» исключила из партии экс-депутата думы ХМАО из-за ВНЖ в Италии

Бывший депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), председатель совета директоров компании «Автобан» Алексей Андреев лишился членства в «Единой России» (ЕР), сообщили «Ъ-Урал» в региональном отделении партии. В объединении пояснили, что решение было принято в связи с обвинительным приговором в отношении политика по ст. 330.2 УК РФ из-за сокрытия вида на жительства (ВНЖ) в Италии в 2021 году.

Алексей Андреев

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югра

Ранее, 30 октября, депутаты думы ХМАО большинством голосов лишили Алексея Андреева мандата. Перед отставкой единоросс заверил коллег, что его судимость уже погашена. «Позиция остается принципиальной, в моих действиях полностью отсутствует состав преступления, я продолжу отставить свою правоту, честь и доброе имя в следующих инстанциях всеми законными способами»,— подчеркнул он.

Спикер Борис Хохряков (ЕР) отметил, что Алексей Андреев за время работы депутатом окружного парламента в 1999-2025 годах зарекомендовал себя как «человек с высоким уровнем социальной ответственности». «Особое значение имеет помощь парням в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Благодарю вас за плодотворную депутатскую деятельность и вклад в развитие региона, дальнейших успехов»,— сказал тогда председатель думы.

Алексей Андреев параллельно с депутатской деятельностью с 1999 года работал генеральным директором строительно-инвестиционного холдинга «Автобан». По данным сервиса Kartroteka.ru, выручка компании в 2024 году составила 133,3 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млрд руб. В феврале 2025 года он оставил должность и получил пост председателя совета директоров «Автобана» для «решения стратегических задач компании».

Дело в отношении Алексея Андреева было возбуждено в 2024 году. В тоже время ЕР приостановила его членство в партии.

Василий Алексеев