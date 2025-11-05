Александрова заменит Киз в матче Итогового турнира WTA против Рыбакиной

Десятая ракетка мира Екатерина Александрова выступит на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Finals), соревнование проходит в Эр-Рияде. В матче против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной россиянка заменит американскую теннисистку Мэдисон Киз, которая отказалась от участия из-за вирусного заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Екатерина Александрова квалифицировалась на Итоговый турнир в качестве второй запасной. Как сообщила журналистка Рим Абуллеиль, первая запасная, девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева отказалась от матча по состоянию здоровья. Рыбакина и Александрова встречались на корте пять раз. В трех играх победу одержала российская теннисистка.

Ранее Елена Рыбакина досрочно пробилась в полуфинал турнира с первого места в группе «Серена Уильямс». Также за выход в play-off поборются американка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек.

WTA Finals завершится 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Коко Гауфф.

Таисия Орлова