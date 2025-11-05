Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин выразил соболезнования семье телеведущего Юрия Николаева

Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева. Президент назвал его талантливым, отзывчивым и «очень доброжелательным» человеком.

Юрий Николаев

Юрий Николаев

Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ

Юрий Николаев

Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ

«Юрий Александрович всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных ''звезд''»,— написал президент в телеграмме, адресованной семье телеведущего.

Чем известен телеведущий Юрий Николаев

Читать далее

Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. Он получил широкую известность как ведущий и участник телепрограмм «Утренняя звезда», «Песня года», «Голубой огонек», «Утренняя почта», «Спокойной ночи, малыши!», «Танцы со звездами».

О карьере Юрия Николаева — в материале «Ъ» «''Утренняя звезда'' погасла».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Главный советский почтальон

Предыдущая фотография
В 1970-1975 годах Юрий Николаев был актером Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Одновременно в 1973 году он начал работать на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио СССР

В 1970-1975 годах Юрий Николаев был актером Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Одновременно в 1973 году он начал работать на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1975 году он стал штатным сотрудником отдела дикторов ЦТ

В 1975 году он стал штатным сотрудником отдела дикторов ЦТ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1975 по 1991 год Юрий Николаев был постоянным ведущим еженедельной музыкальной телепрограммы «Утренняя почта». В 1991-м он учредил продюсерскую фирму «Юникс» («Юрий Николаев студия»), которая начала выпуск еженедельной музыкальной телепрограммы «Утренняя звезда»

С 1975 по 1991 год Юрий Николаев был постоянным ведущим еженедельной музыкальной телепрограммы «Утренняя почта». В 1991-м он учредил продюсерскую фирму «Юникс» («Юрий Николаев студия»), которая начала выпуск еженедельной музыкальной телепрограммы «Утренняя звезда»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Также он вел музыкальные передачи «Голубой огонек» и «Песня года», детскую программу «Спокойной ночи, малыши!» и другие передачи

Также он вел музыкальные передачи «Голубой огонек» и «Песня года», детскую программу «Спокойной ночи, малыши!» и другие передачи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Юрий Николаев с актрисой Анастасией Заворотнюк на церемонии вручения премии журнала «7 дней», 2007 год

Юрий Николаев с актрисой Анастасией Заворотнюк на церемонии вручения премии журнала «7 дней», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1996-1997 годах Николаев был генеральным продюсером Московской телекомпании и художественным руководителем Московского телеканала (МТК)На фото: с основателем журнала «ТВ Парк» Николаем Черноногом (справа)

В 1996-1997 годах Николаев был генеральным продюсером Московской телекомпании и художественным руководителем Московского телеканала (МТК)На фото: с основателем журнала «ТВ Парк» Николаем Черноногом (справа)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 1995 году Юрий Николаев стал соучредителем первого российского мужского журнала «Медведь»&lt;br> На фото: с главой МЧС Сергеем Шойгу (слева), 2004 год

В 1995 году Юрий Николаев стал соучредителем первого российского мужского журнала «Медведь»
На фото: с главой МЧС Сергеем Шойгу (слева), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В 2003 году Николаев перешел на телеканал «Россия», где вел программу о российском образовании «Большая перемена», шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами»На фото: с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, 2003 год

В 2003 году Николаев перешел на телеканал «Россия», где вел программу о российском образовании «Большая перемена», шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами»На фото: с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Леонидом Ярмольником (справа) в спортзале, 1990-е годы

С актером Леонидом Ярмольником (справа) в спортзале, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С телеведущим Леонидом Парфеновым (слева) на ежегодном мероприятии «BOSCO Бал» в Театре наций, 2012 год

С телеведущим Леонидом Парфеновым (слева) на ежегодном мероприятии «BOSCO Бал» в Театре наций, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, режиссер Никита Михалков, телеведущий Юрий Николаев и боксер Олег Маскаев на церемонии награждения после поединка россиянина с ямайским боксером Оуэном Беком, 2012 год

Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, режиссер Никита Михалков, телеведущий Юрий Николаев и боксер Олег Маскаев на церемонии награждения после поединка россиянина с ямайским боксером Оуэном Беком, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Юрий Николаев с супругой Элеонорой на церемонии открытия ММКФ в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

Юрий Николаев с супругой Элеонорой на церемонии открытия ММКФ в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Юрий Николаев на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2011»

Юрий Николаев на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2011»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Музыкант Гарик Сукачев (слева) и Юрий Николаев на церемонии вручения премии «Серебряная калоша», 2011 год

Музыкант Гарик Сукачев (слева) и Юрий Николаев на церемонии вручения премии «Серебряная калоша», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

С режиссером Никитой Михалковым на премьерном показе фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Черная молния», 2009 год

С режиссером Никитой Михалковым на премьерном показе фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Черная молния», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С 2013 по 2014 год он вел передачу «В наше время». С 2017 по 2021 год был ведущим программы «Честное слово с Юрием Николаевым»

С 2013 по 2014 год он вел передачу «В наше время». С 2017 по 2021 год был ведущим программы «Честное слово с Юрием Николаевым»

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 2024 году вышла автобиографическая книга телеведущего «Здесь все по-честному»

В 2024 году вышла автобиографическая книга телеведущего «Здесь все по-честному»

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Юрий Николаев награжден орденами Дружбы (2007) и Почета (2014). Отмечен благодарностью и почетной грамотой президента РФ. Удостоен премии правительства РФ в области культуры 2018 года&lt;br> На фото: с актрисой Екатериной Стриженовой, 2017 год

Юрий Николаев награжден орденами Дружбы (2007) и Почета (2014). Отмечен благодарностью и почетной грамотой президента РФ. Удостоен премии правительства РФ в области культуры 2018 года
На фото: с актрисой Екатериной Стриженовой, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет

Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

В 1970-1975 годах Юрий Николаев был актером Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Одновременно в 1973 году он начал работать на Центральном телевидении (ЦТ) Гостелерадио СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1975 году он стал штатным сотрудником отдела дикторов ЦТ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1975 по 1991 год Юрий Николаев был постоянным ведущим еженедельной музыкальной телепрограммы «Утренняя почта». В 1991-м он учредил продюсерскую фирму «Юникс» («Юрий Николаев студия»), которая начала выпуск еженедельной музыкальной телепрограммы «Утренняя звезда»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Также он вел музыкальные передачи «Голубой огонек» и «Песня года», детскую программу «Спокойной ночи, малыши!» и другие передачи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Юрий Николаев с актрисой Анастасией Заворотнюк на церемонии вручения премии журнала «7 дней», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1996-1997 годах Николаев был генеральным продюсером Московской телекомпании и художественным руководителем Московского телеканала (МТК)На фото: с основателем журнала «ТВ Парк» Николаем Черноногом (справа)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 1995 году Юрий Николаев стал соучредителем первого российского мужского журнала «Медведь»
На фото: с главой МЧС Сергеем Шойгу (слева), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В 2003 году Николаев перешел на телеканал «Россия», где вел программу о российском образовании «Большая перемена», шоу «Танцы на льду» и «Танцы со звездами»На фото: с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С актером Леонидом Ярмольником (справа) в спортзале, 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С телеведущим Леонидом Парфеновым (слева) на ежегодном мероприятии «BOSCO Бал» в Театре наций, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Слева направо: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, режиссер Никита Михалков, телеведущий Юрий Николаев и боксер Олег Маскаев на церемонии награждения после поединка россиянина с ямайским боксером Оуэном Беком, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Юрий Николаев с супругой Элеонорой на церемонии открытия ММКФ в кинотеатре «Октябрь», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Юрий Николаев на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2011»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Музыкант Гарик Сукачев (слева) и Юрий Николаев на церемонии вручения премии «Серебряная калоша», 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

С режиссером Никитой Михалковым на премьерном показе фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Черная молния», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С 2013 по 2014 год он вел передачу «В наше время». С 2017 по 2021 год был ведущим программы «Честное слово с Юрием Николаевым»

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 2024 году вышла автобиографическая книга телеведущего «Здесь все по-честному»

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Юрий Николаев награжден орденами Дружбы (2007) и Почета (2014). Отмечен благодарностью и почетной грамотой президента РФ. Удостоен премии правительства РФ в области культуры 2018 года
На фото: с актрисой Екатериной Стриженовой, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все