Путин выразил соболезнования семье телеведущего Юрия Николаева

Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева. Президент назвал его талантливым, отзывчивым и «очень доброжелательным» человеком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Николаев

Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ Юрий Николаев

Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ

«Юрий Александрович всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных ''звезд''»,— написал президент в телеграмме, адресованной семье телеведущего.

Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. Он получил широкую известность как ведущий и участник телепрограмм «Утренняя звезда», «Песня года», «Голубой огонек», «Утренняя почта», «Спокойной ночи, малыши!», «Танцы со звездами».

О карьере Юрия Николаева — в материале «Ъ» «''Утренняя звезда'' погасла».

Полина Мотызлевская