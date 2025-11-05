«Утренняя звезда» погасла

Во вторник в возрасте 76 лет скончался известный телеведущий народный артист России Юрий Николаев. Он был одним из самых узнаваемых и любимых телеведущих страны. Его голос и улыбка были неотъемлемой частью советского и российского эфира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий Юрий Николаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Телеведущий Юрий Николаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Юрий Николаев пришел на Центральное телевидение Гостелерадио СССР в 1975 году и очень скоро стал лицом главной музыкальной программы страны — «Утренней почты». Можно сказать, что он составлял главный хит-парад СССР и одновременно рассказывал гражданам о новых исполнителях. А в 1991 году он создал программу для юных талантов «Утренняя звезда», которую вел до самого закрытия в 2003 году. Именно на «Утренней звезде» впервые выступили Анжелика Варум, Валерия, Алсу, Ани Лорак, Юлия Началова, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Пелагея и многие другие. «Человек, который зажег так много звезд»,— написал вчера про Юрия Николаева народный артист РФ Николай Цискаридзе. «Телевидению он отдал полвека и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора. Не стало талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители»,— говорится в сообщении «Первого канала». Дата прощания с Юрием Николаевым пока неизвестна.

Иван Тяжлов