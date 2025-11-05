«Белые пятна» в резюме больше не пугают ростовских работодателей

В Ростовской области и ЮФО 98% работодателей с пониманием относятся к перерывам в карьере кандидатов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, половина работодателей региона регулярно встречает соискателей с длительными паузами в трудовой деятельности, еще 48% сталкиваются с такими случаями периодически. Лишь 2% компаний не встречали подобных ситуаций.

«Сегодня компании все чаще принимают временные остановки в карьере как естественную часть жизни — будь то отпуск по уходу за ребенком, смена профессиональной сферы или восстановление ресурса»,— пояснила Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Чаще всего перерывы связаны с длительным поиском работы (38%) и желанием отдохнуть (28%). Декретный отпуск составляет 22% случаев. Среди других причин — проблемы со здоровьем (16%), отсутствие необходимости работать (6%), возвращение в найм после бизнеса, учеба и армия (по 3%).

47% работодателей считают, что пауза помогает избежать выгорания, 25% — что способствует осознанному построению карьеры, 19% уверены в повышении продуктивности после отдыха.

«Делать перерывы в карьере — это нормально. Такие паузы помогают избежать выгорания и пересмотреть приоритеты. Но если вы планируете вернуться на рынок, важно не выпадать из контекста: следить за изменениями в индустрии, развивать востребованные навыки и подтверждать их на практике»,— добавила госпожа Лавренова.

Валентина Любашенко