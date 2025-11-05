Камила Валиева приступила к тренировкам после дисквалификации

Фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам под руководством Светланы Соколовской. Об этом ТАСС рассказала Татьяна Навка.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла»,— приводит ТАСС слова госпожи Навки. В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил фигуристку от соревнований и тренировок из-за нарушения антидопинговых правил, в ее пробе был обнаружен триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Валиевой было разрешено приступить к тренировкам с 25 октября.

Ранее Камила Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. В октябре ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что спортсменка возобновит карьеру в академии Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. Специалист подготовила победителя и серебряного призера чемпионатов Европы — Марка Кондратюка (2022) и Александра Самарина (2019) соответственно.

Таисия Орлова