Камила Валиева возвращается с переходом

Героиня самого громкого в отечественном спорте допингового скандала последних лет Камила Валиева в ближайшее время приступит к тренировкам после четырехлетней дисквалификации. Но готовиться к возвращению в официальные соревнования фигуристка будет не в группе Этери Тутберидзе, в которой перед ЧП на пекинской Олимпиаде 2022 года превратилась в лидера мирового женского одиночного катания, а у другого тренера — Светланы Соколовской, работающей в академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Соколовская — очень опытный наставник, однако ее достижения до сих пор были связаны в основном с работой с мужчинами.

Информацию о том, что Камила Валиева приступает к занятиям под руководством Светланы Соколовской, подтвердила глава академии «Наши надежды» олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Речь идет о возвращении в спорт после долгого перерыва героини самого громкого и сложного допингового ЧП в отечественном спорте в последние годы.

Оно случилось на Олимпиаде в Пекине, состоявшейся в феврале 2022 года. На нее Камила Валиева отправилась, будучи безусловным лидером женского одиночного катания. О том, что в ее пробе, взятой в декабре 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, стало известно уже по ходу Олимпиады в Пекине, вскоре после завершения командного турнира. Российская сборная выиграла его, опередив американцев, во многом благодаря Валиевой (позже это золото у команды отняли).

Выяснилось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), узнав о пробе с опозданием (ее проверяла лаборатория в Стокгольме, задержку с тестом объяснявшая карантином из-за эпидемии коронавируса), временно отстранило спортсменку от соревнований, но отстранение было успешно оспорено в независимом дисциплинарном комитете. Между тем Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), а также Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились с его позицией и подали апелляции в CAS. Протесты были отклонены.

Тогда в CAS заявили, что временное отстранение на Камилу Валиеву не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Дело в том, что, как несовершеннолетняя спортсменка (16 ей исполнилось в апреле 2022 года), Валиева в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом являлась на момент взятия пробы и участия в Олимпиаде так называемым защищенным лицом.

Такой статус предполагает возможность особого отношения к спортсмену в тех ситуациях, когда он совершает нарушение регламента, например в виде существенного, вплоть до предупреждения, смягчения наказания.

Камила Валиева была допущена к выступлению в личном олимпийском турнире, но заняла в нем только четвертое место.

РУСАДА, которое международные спортивные власти обязали провести расследование инцидента с фигуристкой, отчиталось о его завершении в середине сентября 2022 года. А позже дисциплинарный комитет РУСАДА, формально являющийся независимым органом, констатировав, что Камила Валиева совершила допинговое нарушение, не нашел в ее действиях признаков «вины или халатности» и посчитал недопустимым применение в отношении фигуристки каких-либо санкций, кроме аннулирования результатов, показанных в тот день, когда она сдала положительную пробу.

С такой трактовкой не согласились сразу три структуры. Причем вместе с WADA и ISU с апелляцией в CAS обратилось и РУСАДА. Исковые требования у них были разные, но арбитраж согласился с наиболее жестким — поступившим от головной антидопинговой структуры. CAS дисквалифицировал спортсменку на четыре года — стандартный срок при отсутствии смягчающих обстоятельств, решив, что ее представители не смогли доказать «непреднамеренность» нарушения.

Возможность продолжить карьеру Камиле Валиевой, по сути, подарила только оговорка насчет «ретроспективного» отсчета срока отстранения — с момента нарушения, то есть с 25 декабря 2021 года.

Таким образом, в конце декабря этого года она уже сможет участвовать в официальных соревнованиях, а приступить к тренировкам Валиевой разрешено за два месяца до истечения срока дисквалификации, во время действия которой она регулярно выступала в ледовых шоу, в основном в постановках как раз Татьяны Навки.

Камила Валиева неоднократно говорила о том, что намерена возобновить карьеру. А главным сюрпризом, связанным с ее возвращением, стало то, что возвращается она не к прежнему тренеру, а к другому. Валиева созрела как топовая фигуристка в группе Этери Тутберидзе, флагманской в современном женском одиночном катании. Благодаря Тутберидзе в нем состоялось что-то вроде революции, выразившейся в резком усложнении технического контента спортсменок, освоивших «мужские» прыжки исключительной сложности — в четыре оборота и тройной аксель.

Воспитанницами Этери Тутберидзе являются как победительницы личных турниров двух предыдущих зимних Олимпиад — в Пхёнчхане в 2018 году и в Пекине в 2022-м — Алина Загитова и Анна Щербакова, так и их серебряные призеры — Евгения Медведева и Александра Трусова. Аделия Петросян, которая в сентябре завоевала путевку на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале будущего года, также ученица Тутберидзе.

Светлана Соколовская — очень опытная наставница с хорошим послужным списком. Но все-таки основные ее успехи касаются работы с мужчинами, например входящим в элиту российского одиночного катания Марком Кондратюком и выигравшим серебряную медаль чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным.

Что касается женского катания, то достижения Соколовской выглядят скорее неоднозначными. У нее занимались известные спортсменки, но до уровня спортсменок Этери Тутберидзе они не дозрели.

Ближе всех к нему оказалась три года назад Софья Самоделкина, чей прыжковый набор перед переходом во взрослую категорию из юниорской был примерно таким же по сложности, как у лучших фигуристок мира. Но на этом уровне Самоделкина, которая представляет уже не Россию, а Казахстан, а в прошлом году покинула группу Соколовской, не удержалась.

Светлане Соколовской еще до Валиевой довелось поработать с бывшей фигуристкой Этери Тутберидзе. Ею была «королева четверных прыжков» Александра Трусова. Трусова перешла к Соколовской осенью 2022 года, как считалось, в том числе потому, что нагрузки, предлагаемые в группе Тутберидзе, казались ей уже чрезмерными. После перехода фигуристка неоднократно занимала призовые места на российских соревнованиях (от международных отечественные спортсмены отстранены из-за санкций), но все же не демонстрировала такой же сложности и стабильности, как в пиковые сезоны.

Татьяна Навка, однако, заявила ТАСС, что «всегда верила и будет верить» в Камилу Валиеву, сообщив, что у спортсменки «потрясающий характер, желание доказать всему миру, невероятный талант, молодость, поэтому все в ее руках». Правда, глава академии «Наши надежды» признала, что «предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции».

