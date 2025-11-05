Прибыль «Россети Юг» выросла почти на 20% в 2025 году

По итогам трех кварталов 2025 года компания «Россети Юг» увеличила чистую прибыль почти на 20%. Показатель составил 3,19 млрд руб., а прошлом году прибыль составляла 2,7 млрд руб. Соответствующие данные представлены в опубликованной бухгалтерской отчетности.

За аналогичный период выручка «Россети Юг» превысила 60,19 млрд руб. А в 2024 году компания заработала чуть более 38 млрд руб.

Большая часть доходов (порядка 95%) пришлась на услуги по передаче электроэнергии. Выручка здесь выросла на 59%, составив 57 млрд руб.

Мария Хоперская