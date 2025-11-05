Органы власти Курской области сократили на 1,5 тыс. человек

Численность сотрудников курских областных министерств, ведомств и подведомственных учреждений сократилась на 1466 человек, сообщил на заседании регионального правительства первый заместитель губернатора Александр Чепик.

Таким образом, органы исполнительной власти региона сократились на 5,2%, а подведомственные учреждения — на 2,1%.

Господин Чепик отметил, что работа в этом направлении продолжается — оптимизация пока не затронула министерства здравоохранения, экономики и социальной защиты. Последнему из этих ведомств разрешили сохранить нынешнюю численность на год — в связи с большим количеством выплат и мер социальной поддержки из-за прифронтового положения региона.

Назначенная на прошлой неделе врио министра здравоохранения Светлана Ермолова еще готовит свои предложения по сокращению, а в новом министерстве экономики, включившем в себя министерства по туризму и занятости, предстоит особенно масштабная оптимизация.

Подробнее о реорганизации курской региональной власти — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь