Власти Ростовской области проиндексируют пособие на похороны на 4%
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в региональный парламент законопроект об увеличении социального пособия на погребение с 9,7 тыс. руб. до 10,1 тыс. руб. с 1 января 2026 года. Индексация составит 4%, что значительно ниже прогнозируемой Центробанком инфляции, которая по итогам года превысит 8%. Размер доплаты составит 387 руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Документ определяет гарантированный перечень услуг по погребению. В него входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела, захоронение или кремация. Эти услуги оказывают специализированные организации, в частности, «Специализированные коммунальные услуги Ростова».
Муниципальная компания занимается погребением бездомных, неопознанных и одиноких людей.
Граждане, самостоятельно оплатившие похороны, получают пособие, покрывающее часть расходов в пределах установленной суммы. Для военнослужащих и их семей предусмотрены отдельные выплаты — им могут возместить все затраты и компенсировать установку памятника.