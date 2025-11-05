Власти Ростовской области проиндексируют пособие на похороны на 4%

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в региональный парламент законопроект об увеличении социального пособия на погребение с 9,7 тыс. руб. до 10,1 тыс. руб. с 1 января 2026 года. Индексация составит 4%, что значительно ниже прогнозируемой Центробанком инфляции, которая по итогам года превысит 8%. Размер доплаты составит 387 руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документ определяет гарантированный перечень услуг по погребению. В него входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела, захоронение или кремация. Эти услуги оказывают специализированные организации, в частности, «Специализированные коммунальные услуги Ростова».

Муниципальная компания занимается погребением бездомных, неопознанных и одиноких людей.

Граждане, самостоятельно оплатившие похороны, получают пособие, покрывающее часть расходов в пределах установленной суммы. Для военнослужащих и их семей предусмотрены отдельные выплаты — им могут возместить все затраты и компенсировать установку памятника.

Валентина Любашенко