Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника

Российские средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также уничтожены управляемая авиационная бомба и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Под удар армии России попали объекты энергетики и транспорта ВСУ, цеха сборки беспилотников и склады боеприпасов в 142 районах в зоне спецоперации.

В ночь на 5 ноября над регионами России были сбиты 40 беспилотников. Больше всего — 11 БПЛА — уничтожены над Воронежской областью.