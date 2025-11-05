Российские силы ПВО за ночь сбили 40 беспилотников

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 40 дронов ВСУ над семью регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Больше всего — 11 беспилотников — было сбито над Воронежской областью. Также БПЛА были уничтожены над следующими регионами:

восемь — над Ростовской областью;

по шесть — над Курской областью и над Крымом;

пять — над Брянской областью;

по два — над Белгородской и Орловской областями.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в результате атаки повреждено несколько частных домов и хозпостройка. В Ростовской области дроны были сбиты в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, пострадавших нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 6:24 мск объявил опасность атаки БПЛА. Информации о пострадавших не поступало. В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Главы остальных регионов последствия атак пока не комментировали.