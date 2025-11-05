Армия России ударила по объектам энергетики и цехам сборки дронов ВСУ

Российские военнослужащие за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры вооруженных сил Украины (ВСУ). Также под удар армии России попали цеха сборки БПЛА и склады боеприпасов в 142 районах в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, российские силы ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 123 беспилотника самолетного типа.

В ночь на 5 ноября над регионами России были сбиты 40 беспилотников. Больше всего — 11 дронов — уничтожены в небе над Воронежской областью.