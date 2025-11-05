На Дону имущество кирпичного завода выставили на торги за 178 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Глубокинский кирпичный завод» (Ростовская область), который находится под управлением ООО «ТИБЛ-Груп», объявил об открытом аукционе на имущество предприятия стоимостью 178,9 млн рублей. Информация об этом размещена на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Заявки на участие принимаются с 10 ноября по 12 декабря. Торги состоятся 16 декабря. Шаг торгов составит 5% от начальной цены предложения. Размер задатка — 10%.

Одним лотом планируется продажа целого комплекса зданий и сооружений на промышленной площадке. В перечень объектов входят проходная, гараж, отделение для приема песка, склад, ремонтно-механическая мастерская, отделение для приема извести с галереей, склад горюче-смазочных материалов, административно-бытовой корпус, главный производственный корпус, котельная, насосная станция для перекачки бытовых стоков, материальный склад, зарядная станция, компрессорная, насосная станция противопожарного водоснабжения, цех колки и рустирования. Кроме того, будут проданы подъездной железнодорожный путь и три земельных участка.

Отмечается, что в состав лота не входят материальные ценности, оборудование и имущество.

По данным портала kartoteka.ru, АО «Глубокинский кирпичный завод» зарегистрировано в 1992 году в поселке Глубокий Каменского района. Основная деятельность — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Уставный капитал — 788 тыс. руб.

Наталья Белоштейн