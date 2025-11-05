Выручка донской «Россети Юг» превысила 60 млрд рублей в 2025 году

Энергокомпания «Россети Юг» увеличила чистую прибыль на 20% за девять месяцев 2025 года до 3,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия.

По информации предприятия, за январь-сентябрь 2024 года прибыль энергокомпании составляла около 2,7 млрд руб. Выручка «Россети Юг» за три квартала 2025 года превысила 60,2 млрд руб. Годом ранее компания заработала немногим более 38 млрд руб. — в 1,6 раза меньше.

Основную долю доходов — около 95% — составляют услуги по передаче электроэнергии. Выручка от этого направления выросла на 59% и превысила 57 млрд руб. На услугах по технологическому присоединению потребителей предприятие заработало 1,1 млрд руб. — в 1,4 раза больше прошлогоднего показателя. Доходы от перепродажи электроэнергии и мощности увеличились на 17% до 1,3 млрд руб.

«Россети Юг» обеспечивает транспортировку электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия. В состав компании входит более 1,2 тыс. подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18,7 тыс. МВА и порядка 31 тыс. трансформаторных подстанций напряжением 6,10-0,4 кВ общей мощностью около 5 тыс. МВА.

Валентина Любашенко