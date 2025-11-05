Квота на экспорт зерна из России в 2026 году может составить 20 млн тонн

Экспортную квоту на зерно в 2026 году могут установить на уровне 20 млн тонн. Это следует из проекта протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной комиссии. Документ опубликовал Российский зерновой союз.

С начала каждого сезона до 14 февраля все участники рынка могут вывозить зерно из России свободно. С 15 февраля по 30 июня экспорт зерна облагается «плавающей» пошлиной, которая зависит от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — пошлиной в 50% (но не менее €100 за тонну). Такие экспортные ограничения применяются ежегодно с 2021 года и касаются стран, не входящих в ЕАЭС.

Из документа следует, что квота в 2026 году может распространиться на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. При этом на экспорт ржи она может быть нулевой.

В 2025 году из-за снижения прошлогоднего урожая зерна квота распространяется только на пшеницу и составляет 10,6 млн тонн. В 2024-м квота была на уровне 29 млн тонн. С начала текущего года в России было собрано 135 млн тонн зерна нового урожая в бункерном весе. Это почти на 9 млн тонн больше по сравнению с прошлым годом.

О ситуации на зерновом рынке — в материале «Ъ» «Зерно спросит строго».