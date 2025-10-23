В России собрано более 135 млн тонн зерна

Уборочная кампания в России близится к завершению. На сегодняшний день собрано уже 135 млн тонн зерна нового урожая в бункерном весе — это почти на 9 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе собрано 93,5 млн тонн пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн тонн ячменя (+15,4%). Также в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи.

Под зерновыми и зернобобовыми обмолочено порядка 42,5 млн га, или 93% от всех площадей. Средняя урожайность выросла почти на 15%, в том числе по пшенице — на 14%, по ячменю — на 22%.

По итогам года урожай зерновых в чистом весе составит порядка 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы. Также ожидается абсолютный рекорд по зернобобовым культурам — не менее 7 млн тонн. Такие объемы позволят не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и поставить на внешние рынки в текущем сезоне более 50 млн тонн зерна.