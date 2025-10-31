Зерно просеют через цифровое сито

В условиях падения объемов экспорта зерна Минсельхоз предлагает усилить контроль за качеством продукции, поставляемой на внешние рынки: разработанный ведомством проект постановления правительства возвращает контроль качества на элеваторы «среднего риска» мощностью от 50 тыс. до 100 тыс. тонн (около трети от действующих). Одновременно заполнение товаропроизводителями ФГИС «Зерно» предложено сделать предметом проверок Россельхознадзора, чтобы не только усилить контроль формирования экспортных партий, но и добиться большей прозрачности внутреннего рынка. Санкции за непредоставление данных регулятор пока не вводит.

Минсельхоз предложил вернуть плановые проверки зернохранилищ мощностью от 50 тыс. до 100 тыс. тонн. После реформы контроля и надзора по постановлению правительства №1079 от 30 июня 2021 года такие элеваторы избавлены от плановых проверок. Министерство предлагает вернуть их с частотой раз в два года: по данным Россельхознадзора, в 85 случаях, когда контролеры все же проверяли такие хранилища, были выявлены 116 нарушений.

Ведомство мотивирует необходимость ужесточения контроля заботой о качестве экспортных поставок в условиях, когда РФ приходится бороться за новые рынки.

Большинство стран-импортеров предъявляет «строгие требования» к качеству, и Минсельхоз ведет переговоры с покупателями о снижении входных барьеров (например, «организовать поставки на рынки Алжира и Саудовской Аравии удалось только после пересмотра требований по содержанию поврежденности пшеницы с 0% до 0,5%», отмечает ведомство) — и поэтому добивается безупречности поставок со своей стороны. Для него «этап хранения является ключевым», а брак «нивелирует средства и усилия, затрачиваемые государством на проведение контроля качества и безопасности экспортных партий зерна», констатируют авторы документа (вступление его в силу намечено на 1 января 2026 года).

Одновременно для усиления контроля рынка Минсельхоз предложил внести изменения и в профильный закон «О зерне»: по ним предметом контроля Россельхознадзора станет предоставление товаропроизводителями данных во ФГИС «Зерно». Цель — чистка базы данных: согласно пояснительной записке, в 2025 году (по состоянию на 12 мая) операции с зерном и продуктами его переработки свыше 2,7 млн тонн в информсистеме оставались неподтвержденными. Это «может свидетельствовать о намерении скрыть данные о реальных действиях товаропроизводителя», тем более что «ответственность за непредоставление сведений во ФГИС "Зерно" не установлена», констатирует Минсельхоз.

Как пояснили “Ъ” в министерстве, санкции за непредоставление данных в информсистему по-прежнему не предусматриваются, но контроль достоверности информации «улучшит прослеживаемость, снизит возможность манипулирования информацией о свойствах зерна, а также о совершаемых операциях»

Элеваторы от 50 тыс. до 100 тыс. тонн составляют примерно треть всего объема мощностей в России, оценивает директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин. Усиление контроля, уверен руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов, «вопрос репутации и устойчивости внешних контрактов». Многие хранилища мощностью 50–100 тыс. тонн не имеют современных лабораторий и систем учета, что создает риски потери качества и искажения данных, «а именно они аккумулируют значительный объем зерна от фермеров и мелких хозяйств, формируя основу ряда экспортных партий».

Предложенные регулятором изменения означают расширение зоны контроля Россельхознадзора. Как отмечает замглавы совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян, ведомство фактически будет видеть передвижение зерна как на внешнем, так и на внутреннем рынках. При этом проблема наполнения ФГИС данными, по его словам, актуальна. В числе сложностей неточность статистических данных и продолжающееся внедрение в секторе различных информсистем.

Ужесточения требований к наполнению ГИС «Зерно», вероятнее всего, требуют и активные эксперименты Россельхознадзора с искусственным интеллектом — технология позволяет существенно снизить затраты на выявление нарушений, но нуждается в корректных исходных данных.

