Петербуржцы в среднем просят кредит на 1,25 млн рублей, чтобы купить авто с пробегом

Средняя запрашиваемая петербуржцами сумма на покупку автомобиля с пробегом в третьем квартале 2025 года составила 1,25 млн рублей. Об этом сообщают эксперты портала Авито Авто. Чаще всего в июле-сентябре жители города хотели приобрести в кредит на платформе машины марок Kia (7,3% от всех заявок), Volkswagen (6,8%), BMW (6,6%), Mercedes-Benz (6,5%) и Toyota (5,7%).

Самыми популярными у заемщиков моделями оказались Skoda Octavia (2%), Ford Focus и Hyundai Solaris (по 1,8%), Toyota Camry (1,7%), а также Kia Rio (1,6%). Кредит на самую большую сумму планировали получить при покупке Lexus LX (3 759 000 рублей), минимальную сумму в размере 413 тыс. рублей просили для приобретения Lada Priora.

Руководитель Авито Селект и финансовых сервисов Авито Авто Анастасия Докучаева назвала сентябрьский рост заявок на кредитование (+8,5% по сравнению с августом и внушительные 19% относительно июля) ожидаемым, так как размер ключевой ставки постепенно снижается, а таможенный регулятор готовит изменения.

Андрей Маркелов