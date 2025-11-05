Чем известен новый врио губернатора Тверской области Виталий Королев

5 ноября, после 20 лет работы в Федеральной антимонопольной службе, Виталий Королев стал временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Виталий Королев

Королев Виталий Геннадьевич родился 23 июня 1980 года в Красноярске. Окончил Красноярский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция» (2002), Красноярский государственный педагогический университет по специальности «филология, английский язык» (2003), магистратуру МГИМО по экономике (2007). Кандидат экономических наук, в феврале 2024 года присвоено ученое звание доцента.

С 2001 года работал в «Красноярскнефтепродукте» (входит в структуру «Роснефти»), в 2002–2005 годах — в «Красноярскэнерго». В 2005 году начал работу в ФАС. В августе 2008 года назначен начальником вновь созданного управления контроля электроэнергетики ФАС. 20 октября 2015 года вступил в должность заместителя руководителя надзорного ведомства.

В ноябре 2024 года назначен заведующим кафедрой антимонопольного регулирования МГИМО МИД России.

Награжден почетными грамотами ФАС России (2006, 2010), благодарностью президента РФ (2015), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018). Имеет звания «Почетный работник антимонопольных органов России» (2012), «Почетный энергетик» (2014), «Почетный строитель России» (2024). Действительный государственный советник РФ второго класса.