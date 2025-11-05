Ущерб от урагана «Мелисса» достиг трети ВВП Ямайки

По предварительным оценкам правительства Ямайки, ущерб, нанесенный стране ураганом «Мелисса», составляет от $6 млрд до $7 млрд. Это примерно 28–32% от объема внутреннего валового продукта Ямайки за 2024/25 финансовый год. Такие данные привел премьер-министр Эндрю Холнесс, выступая в парламенте страны. Об этом сообщает Jamaica Observer.

Господин Холнесс предупредил, что эти оценки, скорее всего, довольно консервативные, а более точные цифры будут известны к следующей неделе. По словам премьер-министра, власти ожидают падения ВВП из-за урагана на 8–13%.

«Мелисса» — самый мощный ураган этого года в мире и крупнейший для Ямайки за все 174 года исследований. В стране погибло не менее 32 человек, около 100 жителей получили ранения. Всего в Карибском регионе погибло более 80 человек, более десятка человек считаются пропавшими без вести. По оценкам экспертов AccuWeather, ущерб от урагана «Мелисса» в Карибском регионе достигнет $48–52 млрд и тяжелые последствия для экономики и туризма будут ощущаться в течение многих лет.

Алена Миклашевская