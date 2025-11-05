Донской НЗНП возглавил список крупнейших инвесторов Юга России по версии Forbes

Девять предприятий Юга России попали в топ-100 крупнейших инвесторов страны по версии Forbes в 2025 году. Об этом сообщает издание «Эксперт Юг» со ссылкой на пресс-службу Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером среди южных компаний стал краснодарский «Магнит». Одна из крупнейших российских сетей розничных магазинов инвестировала в 2024 году 165,8 млрд руб. и заняла в рейтинге 20-е место.

На втором месте оказался Новошахтинский завод нефтепродуктов, занявший 61-е место с инвестициями в 41,2 млрд руб. Предприятие практически удвоило объем вложений по сравнению с 2023 годом, когда инвестиции составляли 22,3 млрд руб.

Далее разместились: Афипский НПЗ с инвестициями в 34,1 млрд руб., транспортный холдинг ОТЭКО, управляющий двумя морскими терминалами на Черном море, Каспийский трубопроводный консорциум-Р занял 89-ю строчку с инвестициями в 21,2 млрд руб., агрохолдинг «Династия» из Пятигорска, государственная компания «Кавказ.РФ», созданная для управления туристическими и рекреационными ОЭЗ на Северном Кавказе.

«Компании ранжировали по объему инвестиций за 2024 год, включая приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп неконтролирующих долей участия, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, а также приобретение новых бизнесов»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко