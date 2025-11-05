Песков о ядерных испытаниях США, окружении ВСУ и новом мэре Нью-Йорка
В Кремле не получали разъяснений от США после слов Трампа о ядерных испытаниях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О ядерных испытаниях США
- РФ не получила от США разъяснений о ядерных испытаниях, о которых говорил Трамп.
О боевых действиях на Украине
- В Кремле видят большой интерес западных журналистов на предложение Путина посетить районы окружения украинских войск.
- РФ неизвестно об украинских журналистах, желающих поехать в зону окружения ВСУ.
- Украина, не пуская СМИ посетить «котлы», скрывает бедственное положение ВСУ.
О вооружении России
- Развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против «горячих голов», потенциально готовых на необдуманные действия.
- Россия планомерно развивает систему вооружений, которые призваны надежно гарантировать ее безопасность.
- Информация о наградах для создателей ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон» засекречена.
О Молдавиии
- Молдавия продолжает линию отрицания всего, что связано с РФ в ущерб интересам значительной части своего населения.
- В Кремле разочарованы решением закрыть Русский дом в Кишиневе. Россотрудничество не получало уведомлений от Молдавии по этому поводу.
О Путине
- Президент проведет сегодня очное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
- Сегодня Владимир Путин также проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Участники обсудят подготовку новой национальной стратегии до 2036 года.
- Кроме того, Путин сегодня встретится с председателем Верховного суда Красновым.
- Путин в курсе использования ИИ при подготовке прямой линии.
О победе противника Трампа на выборах мэра Нью-Йорка
- Это внутреннее дело США. В Кремле сомневаются, что результат выборов может повлиять на диалог по Украине.