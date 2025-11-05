Песков о ядерных испытаниях США, окружении ВСУ и новом мэре Нью-Йорка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О ядерных испытаниях США

РФ не получила от США разъяснений о ядерных испытаниях, о которых говорил Трамп.

О боевых действиях на Украине

В Кремле видят большой интерес западных журналистов на предложение Путина посетить районы окружения украинских войск.

РФ неизвестно об украинских журналистах, желающих поехать в зону окружения ВСУ.

Украина, не пуская СМИ посетить «котлы», скрывает бедственное положение ВСУ.

О вооружении России

Развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против «горячих голов», потенциально готовых на необдуманные действия.

Россия планомерно развивает систему вооружений, которые призваны надежно гарантировать ее безопасность.

Информация о наградах для создателей ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон» засекречена.

О Молдавиии

Молдавия продолжает линию отрицания всего, что связано с РФ в ущерб интересам значительной части своего населения.

В Кремле разочарованы решением закрыть Русский дом в Кишиневе. Россотрудничество не получало уведомлений от Молдавии по этому поводу.

О Путине

Президент проведет сегодня очное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Сегодня Владимир Путин также проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Участники обсудят подготовку новой национальной стратегии до 2036 года.

Кроме того, Путин сегодня встретится с председателем Верховного суда Красновым.

Путин в курсе использования ИИ при подготовке прямой линии.

