Песков о ядерных испытаниях США, окружении ВСУ и новом мэре Нью-Йорка

В Кремле не получали разъяснений от США после слов Трампа о ядерных испытаниях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О ядерных испытаниях США

  • РФ не получила от США разъяснений о ядерных испытаниях, о которых говорил Трамп.

О боевых действиях на Украине

  • В Кремле видят большой интерес западных журналистов на предложение Путина посетить районы окружения украинских войск.
  • РФ неизвестно об украинских журналистах, желающих поехать в зону окружения ВСУ.
  • Украина, не пуская СМИ посетить «котлы», скрывает бедственное положение ВСУ.

О вооружении России

  • Развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против «горячих голов», потенциально готовых на необдуманные действия.
  • Россия планомерно развивает систему вооружений, которые призваны надежно гарантировать ее безопасность.
  • Информация о наградах для создателей ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон» засекречена.

О Молдавиии

  • Молдавия продолжает линию отрицания всего, что связано с РФ в ущерб интересам значительной части своего населения.
  • В Кремле разочарованы решением закрыть Русский дом в Кишиневе. Россотрудничество не получало уведомлений от Молдавии по этому поводу.

О Путине

  • Президент проведет сегодня очное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
  • Сегодня Владимир Путин также проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. Участники обсудят подготовку новой национальной стратегии до 2036 года.
  • Кроме того, Путин сегодня встретится с председателем Верховного суда Красновым.
  • Путин в курсе использования ИИ при подготовке прямой линии.

О победе противника Трампа на выборах мэра Нью-Йорка

  • Это внутреннее дело США. В Кремле сомневаются, что результат выборов может повлиять на диалог по Украине.

